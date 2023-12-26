В Татарстане двое мигрантов из-за денег убили мать военнослужащего, а затем расчленили ее тело

В Татарстане двое мигрантов из-за денег убили мать военнослужащего, а затем расчленили ее тело. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бойцу СВО дали отпуск, он приехал домой повидаться с родственниками. Накануне мать сообщила сыну, что разводится с отцом, живет с мигрантом и попросила у мужчины 450 000 рублей на ипотеку. Сын дал матери деньги.

На перроне солдата встретил его отец и брат. Втроем они пошли искать его мать. Но ни на работе, ни в квартире ее не было.

Мужчины обратились в полицию. Оказалось, что 22 декабря двое иностранных граждан вышли из подъезда женщины, с большими пакетами и выбросили их в коллектор. Правоохранители выяснили, что одним из парней оказался возлюбленным погибшей. Он вместе со своим братом убил и расчленил женщину.

Возбуждено уголовное дело.