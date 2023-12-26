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В Красноярске мужчина порезал ножом соседей из-за шума и музыки

В Красноярске 23 декабря мужчина порезал ножом соседей из-за того, что те слушали громко музыку. Об этом сообщили в Telegram-канале «МРАК».

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Крупской. 28-летний мужчина встретил своих соседей и нанес им несколько ударов ножом. 49-летний мужчина получил один удар ножом в область шеи, а его 41-летняя супруга — три удара в область шеи и плеча. После этого молодой человек ушел к себе домой и оттуда позвонил в полицию, рассказав о преступлении.

Супругов доставили в больницу, где им оказали медпомощь.

На допросе молодой человек пояснил, что соседи раздражали его, так как регулярно шумели и слушали музыку. Отмечается, что другие жильцы не подтвердили информацию о шуме.

Правоохранители возбудили уголовное дело.