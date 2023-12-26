В Киеве допустили возможность отступления ВСУ из-за нехватки дронов

Отмечается, что львиная доля украинской техники уничтожается именно ударными дронами.

В Киеве допустили возможность отступления ВСУ из-за нехватки дронов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, директор центра поддержки аэроразведки УКраины Мария Берлинская заявила, что Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине.

«У нас есть подтверждение, что Путин лично взял под свой контроль технологическое производство в стране, мы видим, что он ездит на производство „Ланцетов“ — одного из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса», — признала она.

Берлинская отметила, что львиная доля украинской техники уничтожается именно ударными дронами.

«И если Украина не начнет соответствовать России и не будет развивать новые беспилотные системы, то ВСУ придется отступить», — отметила она.