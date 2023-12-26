В Кемеровской области две девочки насмерть отравились угарным газом в бане

В Кемеровской области две девочки насмерть отравились угарным газом в бане. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в поселке Яшкино вечером в воскресенье, 24 декабря.

Около 21:00 в бане находились три девочки — 12-летняя школьница и ее 13-летние сестры. «Известно, что одна из девочек училась в школе для детей с ограниченными возможностями», — пояснил источник издания.

Тела девочек обнаружил отец. Двое подростков умерли от отравления угарным газом. Еще одну девочку доставили в больницу.

Отмечается, что школьницы воспитывались в многодетной семье. Известно, что в бане не было родителей и одной сестры, обучавшейся в седьмом классе.