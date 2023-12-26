В Иркутске в закрытом гараже нашли тела мужчины и женщины

В Иркутске в закрытом гараже нашли тела мужчины и женщины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, тела нашли вечером 24 декабря в гараже на территории дома, расположенного на улице Распутина в пригороде Иркутска. Видимых следов насильственной смерти на телах обнаружено не было.

В настоящее время выясняют обстоятельства происшествия. Предварительная причина смерти — отравление выхлопными газами.

Отмечается, что погибшая женщина была учительницей начальных классов.