В Госдуме предложили бестабачные смеси приравнять к никотиновой продукции

Данный законопроект является логичным шагом на пути преодоления и предупреждения никотиновой зависимости у молодежи и послужит основой для последующих мер по предотвращению незаконной торговли подобными изделиями.

В Госдуму внесли законопроект, в котором предложили бестабачные смеси приравнять к никотиновой продукции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу ГД.

«Данный законопроект является логичным шагом на пути преодоления и предупреждения никотиновой зависимости у молодежи и послужит основой для последующих мер по предотвращению незаконной торговли подобными изделиями», — сообщается в пояснительной записке.