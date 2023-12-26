Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
Чтв, 28
-4°
ЦБ USD 91.71 -0.26 27/12
ЦБ EUR 101.12 -0.46 27/12
Нал. USD 91.81 / 94.1 26/12 16:05
Нал. EUR 100.8 / 101.91 26/12 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская дзюдоистка Александра Шестопалова не оставила ни одного шанс...
Борцы Рязанской областной федерации дзюдо успешно высту...
10 часов назад
795
Сколько в 2023 году рязанцы отдадут за новогодний сладкий подарок
До Нового года осталось немного, поэтому самое время за...
24 декабря 15:30
2 891
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
4 700
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
5 053
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Новое
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Все спецпроекты →
В Госдуме предложили бестабачные смеси приравнять к никотиновой продукции
Данный законопроект является логичным шагом на пути преодоления и предупреждения никотиновой зависимости у молодежи и послужит основой для последующих мер по предотвращению незаконной торговли подобными изделиями.

В Госдуму внесли законопроект, в котором предложили бестабачные смеси приравнять к никотиновой продукции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу ГД.

«Данный законопроект является логичным шагом на пути преодоления и предупреждения никотиновой зависимости у молодежи и послужит основой для последующих мер по предотвращению незаконной торговли подобными изделиями», — сообщается в пояснительной записке.