В ДТП в Красноярском крае пострадали трое детей

За рулем находился пьяный мужчина.

В Красноярском крае пьяный отец не справился с управлением машины и съехал в кювет. Пострадали трое детей, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД.

Авария произошла в Боготольском районе в ночь на вторник, 26 декабря, на 604 километре трассы Р-255 «Сибирь».

По предварительной информации, водитель не справился с управлением и «допустил съезд с дороги в левый кювет». Машина, в который были четверо пассажиров, ехала в Боготол.

В результате пострадали мальчик 13 лет и две девочки — пяти и десять лет. «Как установлено госавтоинспекторами, младший ребенок перевозился с нарушением правил перевозки, а именно находился в бустере… Все несовершеннолетние госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами. Матери оказана разовая помощь», — указано в сообщении ведомства.

Информация об аварии поступила в полицию из медучреждения. Семья самостоятельно покинула место аварии. По словам мужчины, они ехали из Ачинска, где отдыхали в банном комплексе. Освидетельствование отца на состояние алкогольного опьянения составило 0,74 мг/л. На водителя составили административные материалы.