В ДТП с «ГАЗелью» в Рязанской области пострадали два водителя и два ребенка
Авария произошла в понедельник, 25 декабря, примерно в 7:50 на 535 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».
В ДТП с «ГАЗелью» в Рязанском районе пострадали три человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.
Авария произошла в понедельник, 25 декабря, примерно в 7:50, на 535 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».
По предварительной информации, 41-летняя местная жительница на Peugeot 308 врезалась в «ГАЗель», за рулем которой был 43-летний рязанец.
В результате аварии пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира легковушки, а также водитель «ГАЗели».
По факту аварии полицейские начали проверку.