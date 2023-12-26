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В ДТП с «ГАЗелью» в Рязанской области пострадали два водителя и два ребенка
Авария произошла в понедельник, 25 декабря, примерно в 7:50 на 535 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

В ДТП с «ГАЗелью» в Рязанском районе пострадали три человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в понедельник, 25 декабря, примерно в 7:50, на 535 километре трассы Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительной информации, 41-летняя местная жительница на Peugeot 308 врезалась в «ГАЗель», за рулем которой был 43-летний рязанец.

В результате аварии пострадали водитель и два несовершеннолетних пассажира легковушки, а также водитель «ГАЗели».

По факту аварии полицейские начали проверку.