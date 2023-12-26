В Чувашии 10-летняя девочка погибла под колесами грузовика

В Чувашии 26 декабря произошло ДТП, в котором погибла школьница. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Инцидент случился в поселке Урмары около 15:00 на улице Заводской. Под колесами «КамАЗа», отъезжавшего от расположенного неподалеку предприятия, оказалась 10-летняя девочка. Она скончалась на месте происшествия.

Каким образом случилось ДТП — устанавливает полиция.

Известно, что 53-летний водитель грузовика был трезв. Однако при проверке полицейские выявили отсутствие страхового свидетельства и ряд других нарушений.