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Стали известны адреса, по которым отключили горячую воду и отопление из-за аварии на улице Грибоедова
Ранее сообщалось, что из-за случившегося изменился маршрут общественного транспорта.

В МУП «РМПТС» назвали список адресов, по которым отключили горячую воду и отопление из-за аварии на улице Грибоедова. Информация появилась в соцсетях организации.

Коммунальная авария случилась во вторник, 26 декабря.

До момента устранения повреждения без ресурсов остались:

  • улица Грибоедова, дома №№ 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40, 41, 42, 50а, 58;
  • улица Затинная, дома №№ 64/68, 72/76;
  • улица Лесопарковая, дома №№ 44, 44 корпус 1, 46;
  • улица Либкнехта, дома № 10, 20, 22;
  • улица Подгорная, дома № 10, 17, 21, 32, 39;
  • улица Рыбацкая, дома №№ 2, 6, 8, 9, 10/5, 13;
  • улица Свободы, дома №№ 11, 13, 14/16, 17, 18/20, 24а, 26, 28, 29, 35;
  • улица Скоморошинская, дома №№ 1, 8, 10, 14/1, 15 корпус 1, 15 корпус 2, 16, 17, 19, 21;
  • улица Фурманова, дома №№ 2/4, 13, 15, 54б, 58;
  • проезд Речников, дом № 5/9;
  • проезд Щедрина, дома №№ 3, 3а, 4б, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 15б;
  • площадь 26 Бакинских комиссаров, дома №№ 2/12, 3, 6/21, 7.

Также под отключение попали детский садик № 8 (площадь 26 Бакинских комиссаров, дом № 4) и школа № 8 (проезд Щедрина, дом № 14).

Ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы на улице Грибоедова изменился маршрут общественного транспорта.