Шойгу: вооруженные силы выполнили главную задачу 2023 года, сорвав украинское контрнаступление

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы выполнили главную задачу 2023 года, сорвав украинское контрнаступление. Об этом пишет
Заявление генерал армии сделал на итоговом селекторном совещании.
«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — сказал Шойгу.
Он особо отметил, что Владимир Путин высоко оценил работу руководства и личного состава Минобороны, поблагодарил за добросовестное выполнение задач.
Отмечается, что российская армия в зоне проведения СВО занимает все более выгодные позиции и расширяет подконтрольные территории.
Задачи на 2024 год Минобороны обсудит в январе, добавил министр.