Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
Срд, 27
-2°
Чтв, 28
-4°
ЦБ USD 91.71 -0.26 27/12
ЦБ EUR 101.12 -0.46 27/12
Нал. USD 91.81 / 94.1 26/12 16:05
Нал. EUR 100.8 / 101.91 26/12 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская дзюдоистка Александра Шестопалова не оставила ни одного шанс...
Борцы Рязанской областной федерации дзюдо успешно высту...
7 часов назад
641
Сколько в 2023 году рязанцы отдадут за новогодний сладкий подарок
До Нового года осталось немного, поэтому самое время за...
24 декабря 15:30
2 818
Как рязанцы планируют провести свои новогодние каникулы-2024
Журналист РЗН. инфо пообщался с горожанами и узнал у ту...
20 декабря 13:28
4 631
Кто создает новогоднее настроение на улицах Рязани?
Рязань начала преображаться к новогодним праздникам.
19 декабря 10:01
4 986
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Новое
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Все спецпроекты →
С 2024 года в рязанских школах изменится стоимость питания
Это необходимо для сохранения качества школьного питания в текущих условиях инфляции.

С 2024 года в рязанских школах изменится стоимость питания. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Бесплатное питание для 1-11 классов:

  • прием горячего питания (завтрак или обед в зависимости от смены) увеличится с 97,57 до 103,69 рублей;
  • полдник с 15,83 до 38,53 рублей.

Отмечается, что цена полдника корректируется в целях улучшения качества данного вида приема пищи.

Расходы на бесплатное питание учащихся финансируются за счет федерального, областного и местного бюджетов.

Питание, приобретаемое за плату:

  • Основное горячее также увеличится с 97,57 до 103,69 рублей;
  • альтернативный завтрак с 63 до 67,5 рублей;
  • альтернативный обед с 77 до 82,5 рублей;
  • платный полдник с 25 до 38,53 рублей.

Данные изменения необходимы для сохранения качества школьного питания в текущих условиях инфляции.