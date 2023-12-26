С 2024 года в рязанских школах изменится стоимость питания
Это необходимо для сохранения качества школьного питания в текущих условиях инфляции.
С 2024 года в рязанских школах изменится стоимость питания. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Бесплатное питание для 1-11 классов:
- прием горячего питания (завтрак или обед в зависимости от смены) увеличится с 97,57 до 103,69 рублей;
- полдник с 15,83 до 38,53 рублей.
Отмечается, что цена полдника корректируется в целях улучшения качества данного вида приема пищи.
Расходы на бесплатное питание учащихся финансируются за счет федерального, областного и местного бюджетов.
Питание, приобретаемое за плату:
- Основное горячее также увеличится с 97,57 до 103,69 рублей;
- альтернативный завтрак с 63 до 67,5 рублей;
- альтернативный обед с 77 до 82,5 рублей;
- платный полдник с 25 до 38,53 рублей.
Данные изменения необходимы для сохранения качества школьного питания в текущих условиях инфляции.