Рязанская Госавтоинспекция обратилась к водителям из-за ухудшения погоды

В регионе ожидается небольшой и умеренный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Гололедица. Местами возможны порывы ветра до 15 м/c.

Рязанская Госавтоинспекция обратилась к водителям из-за ухудшения погоды. Информацию опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В регионе ожидается небольшой и умеренный снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега. Гололедица. Местами возможны порывы ветра до 15 м/c.

«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — заявили в ведомстве.