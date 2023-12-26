Рязанцы победили в трех номинациях Всероссийского конкурса «Единой России» «Лучший дом. Лучший двор»

Рязанцы победили в трех номинациях Всероссийского конкурса «Единой России» «Лучший дом. Лучший двор».

От Рязанской области на участие в конкурсе было подано 68 заявок. По итогам голосования региональными победителями стали три рязанских двора. В номинации «Самый дружный дом» — улица Кальная, дом № 75, в номинации «Лучший подъезд» — улица Шевченко, дом № 82, корпус 2, в номинации «Лучший двор» — улица Быстрецкая, дом № 17.

Грамоты победителям вручили члены фракции «Единой России» в Рязанской городской Думе Сергей Еремин и Павел Аверин. Депутаты приняли участие в прошедших во дворах праздниках «Дед Мороз в гостях у ТОС».

«Приятно наблюдать за тем, как жители украшают собственный двор, вместе с детьми наряжают елку и делают снеговиков. И создают уют в течение всего года», — отметил Павел Аверин.

Напомним, Всероссийский конкурс «Лучший дом. Лучший двор» проходил в рамках партийного проекта «Жители МКД». Его цель — повышение качества управления многоквартирными домами и удовлетворенности граждан жилищными услугами.