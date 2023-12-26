Россиянам рассказали об уловках мошенников перед Новым годом

Отмечается, что перед праздниками злоумышленники повышают активность.

Россиянам рассказали об уловках мошенников перед Новым годом. Об этом сообщило РИА Новости .

Журналист агентства получил от знакомого сообщение в Telegram с просьбой одолжить крупную сумму денег. Позже выяснилось, что аккаунт был взломан и к нему некоторое время нельзя было получить доступ.

По словам куратора платформы Народного фронта «Мошеловка» Аллы Храпуновой, злоумышленники взламывают мессенджеры через рассылку сообщений с вредоносной ссылкой — например, замаскированной под просьбу проголосовать за ребенка. Так преступники получают одноразовый код, необходимый для привязки аккаунта еще к одному устройству, добавил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

После этого аферисты рассылают контактам жертвы сообщения с просьбой одолжить ненадолго деньги. При этом мошенники присылают фото банковской карты, в качестве владельца которой указан человек, чей аккаунт был взломан, и просят на нее перевести средства. Летом ВТБ сообщал, что мошенники при помощи Telegram-бота создают фото поддельных банковских карт.

«В целом уже с начала года схема со взломами аккаунтов в мессенджерах и просьбами перевести деньги на карту, присланную в сообщении, встречается в сигналах, поступающих в „Мошеловку“, стабильно часто», — сказала Храпунова.

По словам Голованова, перед Новым годом злоумышленники повышают активность. «Это связано с предпраздничным ажиотажем, когда люди больше склонны принимать необдуманные решения», — отметил он.