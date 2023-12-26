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Россиянам рассказали об уловках мошенников перед Новым годом
Отмечается, что перед праздниками злоумышленники повышают активность.

Россиянам рассказали об уловках мошенников перед Новым годом. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналист агентства получил от знакомого сообщение в Telegram с просьбой одолжить крупную сумму денег. Позже выяснилось, что аккаунт был взломан и к нему некоторое время нельзя было получить доступ.

По словам куратора платформы Народного фронта «Мошеловка» Аллы Храпуновой, злоумышленники взламывают мессенджеры через рассылку сообщений с вредоносной ссылкой — например, замаскированной под просьбу проголосовать за ребенка. Так преступники получают одноразовый код, необходимый для привязки аккаунта еще к одному устройству, добавил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

После этого аферисты рассылают контактам жертвы сообщения с просьбой одолжить ненадолго деньги. При этом мошенники присылают фото банковской карты, в качестве владельца которой указан человек, чей аккаунт был взломан, и просят на нее перевести средства. Летом ВТБ сообщал, что мошенники при помощи Telegram-бота создают фото поддельных банковских карт.

«В целом уже с начала года схема со взломами аккаунтов в мессенджерах и просьбами перевести деньги на карту, присланную в сообщении, встречается в сигналах, поступающих в „Мошеловку“, стабильно часто», — сказала Храпунова.

По словам Голованова, перед Новым годом злоумышленники повышают активность. «Это связано с предпраздничным ажиотажем, когда люди больше склонны принимать необдуманные решения», — отметил он.