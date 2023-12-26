Роман Калинин поздравил подопечных Рязанского дома ребенка с Новым годом

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» вручил игрушки и передал подарки от депутатов Рязанской городской Думы

«В выходные с дружеским визитом посетил Рязанский дом ребенка. Рад отметить, что для деток созданы хорошие условия, позволяющие в том числе проводить реабилитацию для детей с ОВЗ», — написал на своей странице в социальной сети Роман Калинин.

Заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» вручил малышам игрушки к Новому году и передал подарки от депутатов Рязанской городской Думы Юлии Феоктистовой и Анны Ивановой.

«Волонтеры Рязанского государственного университета имени академика И.П. Павлова показали ребятам новогоднее представление и также передали подарки от студентов нашего вуза, — рассказал Роман Калинин. — Надеюсь, это поможет малюткам поверить в самую добрую сказку!»