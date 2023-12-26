Песков заявил, что Армения и Азербайджан готовы заключить мир

«Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет», — сказал представитель Кремля.

Лидеры Армении и Азербайджана Никол Пашинян и Ильхам Алиев заявили о готовности заключить мирный договор. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Какие противоборствующие стороны? Они констатируют полную готовность к финализации мирных переговоров, к выходу на единый документ, мирный договор, риска никакого нет», — сказал он.

Так, представитель Кремля отреагировал на вопрос о том, не является ли опасным приглашать на одно мероприятие лидеров противоборствующих сторон.

В Санкт-Петербурге проходит неофициальная встреча лидеров стран СНГ. Помимо Армении и Азербайджана Россия также пригласила глав Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. В ходе мероприятия Алиев и Пашинян также провели переговоры.