Обвиняемому в убийстве рязанского пристава продлили арест

С учетом всех обстоятельств, установленных по делу, мужчине суд продлил срок содержания под стражей до 31 марта 2024 года.

Во вторник, 26 декабря, прокуратурой поддержано ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемому в убийстве рязанского пристава Сергея Калужского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сторона защиты возражала и просила избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

С учетом всех обстоятельств, установленных по делу, мужчине суд продлил срок содержания под стражей до 31 марта 2024 года.