Московскому школьнику разорвало щеку петардой

В Москве 24 декабря школьнику разорвало щеку петардой. Об этом пишет Shot.

По данным медиа, вечером девятиклассник пошел гулять с друзьями. У них с собой были петарды, которые они решили покидать. В какой-то момент школьник замешкался и петарда взорвалась прямо возле него. Мальчика экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него открытую рану щеки справа.

Сейчас школьник находится в хирургическом отделении одной из столичных больниц.

Полиция проводит проверку.