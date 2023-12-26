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Минздрав России предложил ужесточить продажу этилового спирта
Изменения вносятся в Положение ‎о лицензировании фармацевтической деятельности.

Минздрав предложил ввести дополнительные лицензионные требования к организациям, занимающимся оптовой торговлей этиловым спиртом. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, пишет «Парламентская газета».

Изменения вносятся в Положение ‎о лицензировании фармацевтической деятельности.

Для желающих заниматься оптовой торговлей этанолом предлагается:

  • ввести обязательное получение лицензии;
  • разрешить подачу заявления на получение лицензии после не менее пяти лет ведения фармацевтической деятельности;
  • сделать обязательным наличие отдельных помещений для хранения этанола.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать ‎до 1 сентября 2028-го.