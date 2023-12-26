Минздрав России предложил ужесточить продажу этилового спирта
Изменения вносятся в Положение о лицензировании фармацевтической деятельности.
Минздрав предложил ввести дополнительные лицензионные требования к организациям, занимающимся оптовой торговлей этиловым спиртом. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, пишет «Парламентская газета».
Изменения вносятся в Положение о лицензировании фармацевтической деятельности.
Для желающих заниматься оптовой торговлей этанолом предлагается:
- ввести обязательное получение лицензии;
- разрешить подачу заявления на получение лицензии после не менее пяти лет ведения фармацевтической деятельности;
- сделать обязательным наличие отдельных помещений для хранения этанола.
Постановление вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2028-го.