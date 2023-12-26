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Минюст предложил переложить контроль за иноагентами на региональные управления
Территориальные управления должны будут проверять соблюдение закона об иноагентах.

Территориальные управления Минюста России предлагают наделить контролем за деятельностью иностранных агентов. Проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.

«Проектом приказа предлагается объединить положения о главном управлении и управлении Минюста России. В положение добавлены полномочия территориальных органов Минюста России по государственному контролю за деятельностью иностранных агентов, в частности, по проведению плановых и внеплановых проверок», — отмечается в пояснительной записке.

На территориальный орган Минюста также возложат проверку соблюдения закона об иноагентах и мониторинг в отношении лиц, имеющих признаки иностранных агентов.