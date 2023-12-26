Минобороны: за сутки ВС России отразили девять атак штурмовых групп ВСУ на всех направлениях фронта

ПВО России сбила два Су-24 воздушных сил Украины, пять снарядов HIMARS, 24 БПЛА. ВКС, ракетчики и артиллерия РФ поразили силы ВСУ в 107 районах.