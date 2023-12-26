Минобороны: за сутки ВС России отразили девять атак штурмовых групп ВСУ на всех направлениях фронта
ПВО России сбила два Су-24 воздушных сил Украины, пять снарядов HIMARS, 24 БПЛА. ВКС, ракетчики и артиллерия РФ поразили силы ВСУ в 107 районах.
За сутки ВС России отразили девять атак штурмовых групп ВСУ на всех направлениях фронта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Противник потерял 675 боевиков.
Российские войска уничтожили танк, пять пикапов, САУ М109 Paladin производства США и САУ «Гвоздика», освободили Марьинку.
ПВО России сбила два Су-24 воздушных сил Украины, пять снарядов HIMARS, 24 БПЛА.
ВКС, ракетчики, БПЛА и артиллерия РФ поразили силы ВСУ в 107 районах.