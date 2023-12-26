Кабмин продлил запрет на вывоз патронов и гильз из России
Правительство РФ продлило до конца 2025 года запрет на вывоз из страны патронов и гильз.
Кабмин продлил запрет на вывоз патронов и гильз из России. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале ведомства.
Правительство РФ продлило до конца 2025 года запрет на вывоз из страны патронов и гильз.
Ограничение ввели в мае 2023 года в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».