Кабмин продлил запрет на вывоз патронов и гильз из России

Правительство РФ продлило до конца 2025 года запрет на вывоз из страны патронов и гильз.

Кабмин продлил запрет на вывоз патронов и гильз из России. Об этом сообщает в официальном Telegram-канале ведомства.

Правительство РФ продлило до конца 2025 года запрет на вывоз из страны патронов и гильз.

Ограничение ввели в мае 2023 года в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».