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Из-за прорыва трубы на улице Грибоедова в Рязани изменился маршрут общественного транспорта
Проблему обещают устранить до конца суток.

Из-за прорыва трубы на улице Грибоедова в Рязани изменился маршрут общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

Во вторник, 26 декабря, на улице Грибоедова прорвало трубу. Из-за этого на улице Грибоедова в сторону Мясокомбината работа маршрутов городского пассажирского транспорта организована по измененной схеме. Теперь троллейбусы маршрутов № 3 и № 10 следуют через площадь Театральную по улице Есенина в обе стороны.

Также для устранения повреждения на участке 3 тепломагистрали по улице Грибоедова вывели из работы участок магистрали. Под отключение отопления и ГВС попадали 73 жилых дома, детский сад № 8, школа № 8.

Проблему обещают устранить до конца суток.