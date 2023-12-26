ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц

Нарушения нашли в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях.

ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц. Об этом сообщает газета «Известия».

ФАС возбудила уголовные дела по признакам злоупотребления доминирующим положением и картельных соглашений. Нарушения нашли в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях.

Отмечается, что в Кемеровской области в октябре этого года поставщики подняли цены на яйца от 31% до 40% при том, что средневзвешенная себестоимость продукции снижалась.

«В результате изучения рынка, а также анализа представленных материалов, Кемеровское УФАС России выявило, что производители куриных яиц ООО „Птицефабрика Инская“ и ООО „Яшкинская птицефабрика“ входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке» — пояснили в ФАС.