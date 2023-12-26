Do Rzeczy: Украина может лишиться выхода к Черному морю

Наступление российской армии может спровоцировать в ВСУ мятежи на фоне неудач, которые грозят отстранением военного командования.

Российская армия постепенно наращивает успех в конфликте на Украине и может лишить Киева выхода в Черное море. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на заявление польского эксперта Яцека Бартосяка изданию «Do Rzeczy».

По его словам, поставки западной помощи в ВСУ все больше сокращаются и киевский режим не получает необходимое количество боеприпасов, поскольку у Запада их попросту нет.

«Вместе с тем Москва может достичь своей цели и отрезать Украину от торговых путей через Черное море», — отмечается в статье.

Бартосяк считает, что наступление российской армии может спровоцировать в ВСУ мятежи на фоне неудач, которые грозят отстранением военного командования.

Украинское государство находится в шаге от своего краха, заключил эксперт.