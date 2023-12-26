Десантники уничтожили группу ВСУ под Артемовском

Ивановские десантники из состава Южной группировки уничтожили группу ВСУ под Артемовском. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артемовска, у дороги на Часов Яр», — заявили в ведомстве.
Определив цель, расчет FPV-дрона нанес несколько ударов по военнослужащим ВСУ, находившимся в укрытии, уничтожив при этом часть группы.
Уцелевшие боевики выбежали из блиндажа и пытались укрыться у разбитой украинской техники. Однако операторы FPV-дронов ВДВ не позволили им уйти и уничтожили уцелевших боевиков еще двумя беспилотниками.
По информации ведомства, всего в результате атаки противник потерял до двух отделений пехоты.