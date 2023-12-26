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Десантники уничтожили группу ВСУ под Артемовском
Отмечается, что они сделали это при помощи дронов.

Ивановские десантники из состава Южной группировки уничтожили группу ВСУ под Артемовском. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Осуществив запуск FPV-дрона, оператор вывел его на цель — блиндаж с пехотой противника в опорном пункте северо-западнее Артемовска, у дороги на Часов Яр», — заявили в ведомстве.

Определив цель, расчет FPV-дрона нанес несколько ударов по военнослужащим ВСУ, находившимся в укрытии, уничтожив при этом часть группы.

Уцелевшие боевики выбежали из блиндажа и пытались укрыться у разбитой украинской техники. Однако операторы FPV-дронов ВДВ не позволили им уйти и уничтожили уцелевших боевиков еще двумя беспилотниками.

По информации ведомства, всего в результате атаки противник потерял до двух отделений пехоты.