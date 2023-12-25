Журналист Красовский заявил о госпитализации

По его словам, в начале недели у него резко скрутило живот, начало тошнить, а потом он потерял сознание. В итоге его отвезли в клинику.

Российский журналист Антон Красовский сообщил о собственной госпитализации. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, в начале недели у него резко скрутило живот, начало тошнить, а потом он потерял сознание. В итоге его отвезли в клинику.

Как пишут украинские СМИ, журналиста якобы отравили, а его здоровье ухудшается. Однако сам Красовский сказал, что чувствует себя лучше.