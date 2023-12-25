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Жительницу Михайловского района обманули на 170 тысяч рублей под видом интернет-работы
Ей предложили выкупать товары, которые в дальнейшем будут реализовывать другие продавцы.

Жительница Михайловского района через мобильное приложение получила приглашение на работу в интернет-магазин, однако она не только не заработала денег, но и осталась в минусе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Женщине предложили выкупать товары, которые в дальнейшем должны были реализовывать другие продавцы.

«Ей приходили ссылки на товары, которые ей было необходимо выкупать, а по мере реализации данных товаров другим лицам ей было „обещано“ вознаграждение в размере 10-20% со стоимости товаров. Все переводы отражались в личном кабинете женщины, баланс которого составил более 200 тысяч рублей», — пишет ведомство.

Когда в личном кабинете женщины накопилась приличная сумма прибыли, она попыталась перевести деньги на карту, но не смогла. Поняв, что столкнулась с мошенниками, жительница обратилась в полицию. Сумма хищения составила более 170 тысяч рублей.