Жители Борок рассказали о неизвестных, которые травят собак во дворах

Всего на данный момент погибли три собаки.

Жители Борок рассказали о неизвестных, которые травят собак во дворах. Пост об этом появился в группе «Служба по контролю за безнадзорными животными».

«Уважаемые собачники! В Борках раскидывают отраву, таким образом травят собак. Животные умирают мучительной смертью. Женщине подкинули отраву прямо во двор. В результате погибли две собаки», — рассказала женщина.

Она также отметила, что после этого случая местные жители нашли собаку с «клипсой», которая тоже погибла от отравления.