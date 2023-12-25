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Жители Борок рассказали о неизвестных, которые травят собак во дворах
Всего на данный момент погибли три собаки.

Жители Борок рассказали о неизвестных, которые травят собак во дворах. Пост об этом появился в группе «Служба по контролю за безнадзорными животными».

«Уважаемые собачники! В Борках раскидывают отраву, таким образом травят собак. Животные умирают мучительной смертью. Женщине подкинули отраву прямо во двор. В результате погибли две собаки», — рассказала женщина.

Она также отметила, что после этого случая местные жители нашли собаку с «клипсой», которая тоже погибла от отравления.