Жители Борок рассказали о неизвестных, которые травят собак во дворах
Всего на данный момент погибли три собаки.
Жители Борок рассказали о неизвестных, которые травят собак во дворах. Пост об этом появился в группе «Служба по контролю за безнадзорными животными».
«Уважаемые собачники! В Борках раскидывают отраву, таким образом травят собак. Животные умирают мучительной смертью. Женщине подкинули отраву прямо во двор. В результате погибли две собаки», — рассказала женщина.
Она также отметила, что после этого случая местные жители нашли собаку с «клипсой», которая тоже погибла от отравления.