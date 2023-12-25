В Ухте мужчина зарезал пенсионера

В Ухте мужчина зарезал пенсионера. Об этом сообщили в СК по республике Коми.

Все произошло еще в октябре 2023 года в одном из домов по улице Павлова в поселке городского типа Шудаяг. Двое мужчин распивали алкоголь, в какой-то момент между ними произошел конфликт. Во время ссоры один из них схватил нож и вонзил лезвие в 73-летнего пенсионера.

После этого нападавший скрылся с места преступления, оставив израненного знакомого одного. Пенсионер скончался от кровопотери.

Через некоторое время полицейские нашли мужчину и задержали. На него возбудили уголовное дело.