В Старожиловском районе сгорел склад с пчелиными ульями

По предварительным данным, возгорание началось из-за того, что хозяева перетопили печку, которая находилась в одном из помещений омшаника.

В Старожиловском районе сгорел склад с пчелиными ульями. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел 24 декабря в деревне Богданово. Горел омшаник — помещение для пчел. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

По предварительным данным, возгорание началось из-за того, что хозяева перетопили печку, которая находилась в одном из помещений омшаника.

Причину пожара и ущерб устанавливают специалисты. Погибших и пострадавших нет.