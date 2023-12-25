В Санкт-Петербурге подросток ударил друга ножом и бросил на заправке

Инцидент произошел ночью 24 декабря.

В Санкт-Петербурге 16-летний подросток ударил друга ножом и бросил на заправке. Об этом сообщил телеканал РЕН-ТВ,

Вечером в субботу, 23 декабря, отец 16-летнего мальчика привез сына и двух его друзей на дачу. Подростки хотели устроить предновогоднюю вечеринку. Они смогли найти алкоголь.

Ночью 24 декабря, по словам собеседника издания, мальчики вышли прогуляться. По пути они выпивали. «По дороге между ними произошел конфликт. Один из юношей избил друга, а затем достал нож и ударил его в живот», — сообщил источник издания.

После этого другой школьник позвонил отцу. Мужчина вызвал «скорую» к ближайшей заправке, откуда медики забрали раненого подростка. Десятиклассник получил ножевое ранение в живот, сотрясение мозга, травмы головы. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Нападавшего подростка задержали. На него завели уголовное дело о покушении на убийство.