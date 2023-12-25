В Ряжске росгвардейцы поймали пьяного водителя

Следуя по маршруту патрулирования, правоохранители обратили внимание на автомобиль ВАЗ 21101, водитель которого хаотично двигался по проезжей части, периодически выезжал на полосу встречного движения и создавал аварийные ситуации.

В Ряжске сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего местного жителя, управлявшего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следуя по маршруту патрулирования, росгвардейцы обратили внимание на автомобиль ВАЗ 21101, водитель которого хаотично двигался по проезжей части, периодически выезжал на полосу встречного движения и создавал аварийные ситуации.

Сотрудники вневедомственной охраны остановили транспортное средство. За рулем находился пьяный мужчина.

Для дальнейшего разбирательства местный житель, 1988 года рождения, был передан сотрудникам ГИБДД.