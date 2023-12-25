В рязанском Минздраве объяснили отсутствие реактивов на лабораторные анализы в поликлинике ГКБ № 11

В ведомстве рассказали, что это связано с отсутствием поставщиков.

Министерство здравоохранения Рязанской области объяснило РЗН. Инфо отсутствие реактивов на лабораторные анализы для диабетиков и переболевшим COVID-19 в поликлинике больницы № 11.

Как рассказала РЗН. Инфо рязанка, недавно врачи выдали направление на сдачу гликированного гемоглобина. По ее словам, этот анализ диабетикам первого типа необходимо сдавать каждый год. Также врачи советовали его проходить переболевшим COVID-19. Женщина сдала кровь, но из лаборатории пришло пустое направление с надписью «нет реактивов». Также рязанка рассказала, что сталкивается с данной проблемой уже несколько лет.

В минздраве Рязанской области объяснили, что отсутствие реактивов для проведения этого анализа связано с тем, что его нет у поставщиков.

«Так как реактив импортного производства, сроки поставки увеличены», — написали в ведомстве.

По информации минздрава, в поликлинике уже создали запрос на закупку этих реактивов. Контракт заключили, и, согласно документам, отсутствующие реактивы приедут в больницу в январе 2024 года.

Также в минздраве добавили, что по территориальной программе госгарантий, пациентам должны выдавать направления на анализы в другие медорганизации по полису обязательного медицинского страхования, если в лаборатории больницы нет реактивов.

Напомним, ранее в поликлинике ГКБ № 11 ломался флюорографический аппарат.