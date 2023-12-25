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В Рязанской области вертолет санавиации доставил пациента в БСМП

В Рязанской области 25 декабря ваертолет санавиации доставил пациента в больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в группе БСМП.

Помощь потребовалась пациенту из поселка городского типа Сараи. Его доставили в больницу около 15:00. У мужчины наблюдалось тяжелая сердечно-сосудистая патология.

«Он нуждается в экстренном лечении на базе нашей больницы», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Александр Копейкин.