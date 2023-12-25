В Рязанской области вертолет санавиации доставил пациента в БСМП
В Рязанской области 25 декабря ваертолет санавиации доставил пациента в больницу скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в группе БСМП.
Помощь потребовалась пациенту из поселка городского типа Сараи. Его доставили в больницу около 15:00. У мужчины наблюдалось тяжелая сердечно-сосудистая патология.
«Он нуждается в экстренном лечении на базе нашей больницы», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Александр Копейкин.