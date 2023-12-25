В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск в Астрахани

Инцидент произошел на Московском шоссе.

В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел на Московском шоссе. Полицейские заметили мужчину, который сильно нервничал при виде них.

Оперативники остановили прохожего и выяснили, что 29-летний мужчина подозревается в совершении преступления и скрывается от правоохранительных органов. Сотрудники УМВД России по городу Астрахани объявили его в федеральный розыск.

Полицейские препроводили подозреваемого в отдел полиции, откуда его передадут инициаторам розыска.