В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск в Астрахани
Инцидент произошел на Московском шоссе.
В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел на Московском шоссе. Полицейские заметили мужчину, который сильно нервничал при виде них.
Оперативники остановили прохожего и выяснили, что 29-летний мужчина подозревается в совершении преступления и скрывается от правоохранительных органов. Сотрудники УМВД России по городу Астрахани объявили его в федеральный розыск.
Полицейские препроводили подозреваемого в отдел полиции, откуда его передадут инициаторам розыска.