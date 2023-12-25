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В Рязани продолжают ликвидировать последствия снегопада
От жителей поступают заявки. В понедельник, 25 декабря, зафиксировано 229 обращений, отработано 191.

В Рязани продолжают ликвидировать последствия снегопада. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

От жителей продолжают поступать заявки. В понедельник, 25 декабря, зафиксировано 229 обращений, отработано 191.

Работали 20 бригад из восемь организаций с личным составом 68 человек, автовышки, автокраны, грузовые автомобили и 30 бензопил. В уборке деревьев помогали муниципальные предприятия и учреждения, спасатели МЧС, управляющие компании.

Ночью в городе распилили 70 упавших деревьев. Все повреждения троллейбусной сети ликвидированы, транспорт следует по своим маршрутам.

Шесть деревьев упали на территории образовательных учреждений, еще четыре на прилегающих к школам и детским садам участках.

В городе продолжают работать 12 бригад.