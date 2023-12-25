В Рязани пожаловались на упавшее дерево на 7-ом Полевом переулке

Дерево перекрыло «дорогу жизни».

В Рязани упало дерево на дорогу на 7-ом Полевом переулке. Фотографию выложили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Житель отмечает, что дерево упавшее дерево перекрыло дорогу, которая пользуется спросом у людей.

«Дерево перекрыло „дорогу жизни“. Особенно радуются пенсионеры и мамы с детьми, когда проходят незапланированную полосу препятствий», — негодуют жители.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 18:00 в регионе восстановлено и подключено 93% потребителей, которые остались без света из-за погоды.