В Рязани пожаловались на упавшее дерево на 7-ом Полевом переулке
Дерево перекрыло «дорогу жизни».
В Рязани упало дерево на дорогу на 7-ом Полевом переулке. Фотографию выложили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
Житель отмечает, что дерево упавшее дерево перекрыло дорогу, которая пользуется спросом у людей.
«Дерево перекрыло „дорогу жизни“. Особенно радуются пенсионеры и мамы с детьми, когда проходят незапланированную полосу препятствий», — негодуют жители.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 18:00 в регионе восстановлено и подключено 93% потребителей, которые остались без света из-за погоды.