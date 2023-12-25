В Рязани обсудили подготовку кадров для ИТ-отрасли региона

Итоговое заседание Общественного совета при министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи области прошло в Рязанском радиотехническом университете имени Уткина. Об этом сообщает сайт газеты «Рязанские ведомости».

Речь шла об итогах работы цифрового ведомства и подготовке кадров для отрасли.

Председатель совета Иван Семенов представил новых членов совета, а также нового заместителя председателя, которым стал декан РГРТУ Дмитрий Перепелкин.

Как сообщил директор АНО «Цифровой регион» Роман Курганов, работодатели Рязанской области заявили в Центр занятости населения 55 вакансий в сфере информационных технологий.

Среди востребованных направлений специалисты: 1С, менеджер проектов, аналитик, веб-разработчик (backend, frontend), системный администратор.

«За последние годы набор в университет на технические направления подготовки вырос на 30%, при этом есть глобальная задача удерживать талантливую молодежь в нашем регионе», — подтвердил проблему нехватки специалистов ректор РГРТУ Михаил Чиркин.

Представитель министерства образования региона Елена Афонасова рассказала о системе профориентационной подготовки, отметив, что дети уже в школе выбирают, кем хотят стать и ИТ-направлениям приходится бороться с другими отраслями экономики, так как мотивированные кадры нужны везде.

Министр цифрового развития Андрей Ульянов подчеркнул, что вклад в подготовку кадров должны вносить, прежде всего, сами ИТ-компании.

«Мы работаем со всеми крупными российскими вендорами, региональными ИТ-компаниями и хотим привести их в школы и вузы региона. Поэтому готовы стать центральной организацией, которая свяжет всех участников проекта», — заявил он.

Члены Общественного совета отметили, что в будущем году нужно разработать комплексное решение для Рязанской области. Основой для проекта станут обобщенные данные по успешным практикам подготовки ИТ-кадров.