В России предложили отменить НДС для торговых сетей, которые раздают нуждающимся продукты с истекающим сроком годности

В настоящее время бизнесу экономически выгоднее утилизировать такие продукты.

В России предложили отменить НДС для торговых сетей, которые раздают нуждающимся продукты с истекающим сроком годности. Такой законопроект разработали в Совфеде и направили в правительство, пишут « Известия ».

В настоящее время бизнесу экономически выгоднее утилизировать такие продукты.

Крупнейшие торговые сети поддерживают инициативу. Ее реализация позволила бы направить нуждающимся как минимум сотни тысяч тонн продовольствия, считают в профильной ассоциации.