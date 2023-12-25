В России появился отечественный аналог Tinder

Приложение позиционируется как сервис, в котором можно искать как романтические отношения, так и бизнес-партнеров, новых друзей и единомышленников для языкового обмена.

Разработчики из России запустили приложение для знакомств Flero, которое использует искусственный интеллект для определения совместимости и подбора партнеров по соционике, астрологическим параметрам, дизайну человека и другим тестам. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей разработчиков.

«Приложение позиционируется как сервис, в котором можно искать как романтические отношения, так и бизнес-партнеров, новых друзей и единомышленников для языкового обмена. Flero можно скачать из AppStore и GooglePlay. У сервиса есть платные подписки и встроенные покупки», — сообщает источник.

Пользователям доступно несколько видов подписок, которые дают доступ к просмотру ленты и функционалу ИИ-ассистента.

Также возможен углубленный анализ личности пользователей, режим невидимости в ленте и многое другое.