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В результате обстрела Донецка украинскими войсками погибла пожилая женщина
По информации мэра города Алексея Кулемзина, обстрелян Петровский район. Женщине было 72 года.

В результате обстрела Донецка украинскими войсками погибла пожилая женщина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.

По информации источника, был обстрелян Петровский район по переулку Ширшова. Погибла женщина 1951 года рождения.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за 25 декабря ВСУ выпустили по районам Донецка не менее 20 снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, два мирных жителя Горловки получили ранения в результате украинских обстрелов.