В результате обстрела Донецка украинскими войсками погибла пожилая женщина
По информации мэра города Алексея Кулемзина, обстрелян Петровский район. Женщине было 72 года.
В результате обстрела Донецка украинскими войсками погибла пожилая женщина. Об этом сообщило
По информации источника, был обстрелян Петровский район по переулку Ширшова. Погибла женщина 1951 года рождения.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за 25 декабря ВСУ выпустили по районам Донецка не менее 20 снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, два мирных жителя Горловки получили ранения в результате украинских обстрелов.