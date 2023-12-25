В Подмосковье неизвестный ударил женщину по голове, а после похитил ее

В Подмосковье неизвестный похитил 70-летнюю пенсионерку. Женщину не могут найти уже вторые сутки. Об этом пишет BAZA.

По данным канала, в полицию обратилась 42-летняя жительница Москвы. Она рассказала, что ей позвонила ее мать и сообщила, что ее ударили по голове и запихнули в багажник. После этого связь оборвалась.

Полицейские установили, что в пенсионерка вышла из дома на Дорожной улице, после чего отправилась на железнодорожную станцию. Там она села на электричку и доехала до станции «Топканово». Оттуда, судя по камерам наблюдения, пенсионерка пошла пешком в сторону соседней деревни, но дальше ее след пропал.

Сейчас сотрудники полиции пытаются установить проезжавшие по трассе автомобили. Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство».