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В Омске при пожаре в жилом доме погибли пожилая женщина и двое детей

В Омске при пожаре в жилом доме погибли пожилая женщина и двое детей. Об этом сообщил портал «Новый Омск».

Инцидент произошел в понедельник, 25 декабря, около 14:00, в садовом доме на территории СНТ «Березовая Роща» (поселок Береговой).

Погибли двое двухгодовалых близнецов и их бабушка. Матери детей и еще одному ребенку удалось спастись.

Погибшей был 61 год. Всего в семье воспитывались пятеро детей. 38-летняя женщина обратила внимание на возгорание и смогла выбежать из дома вместе с четырехлетней дочерью. Бабушка и младшие дети находились в дальней комнате. Из-за быстрого распространения огня мать не смогла вернуться за ними. Также в семье воспитываются еще двое детей — они не были дома в момент пожара.

По данным следователей, предварительной причиной пожара стало возгорание электрической гирлянды на елке. Точную причину установят после экспертизы.