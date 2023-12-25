В Новокузнецке мужчина прострелил жене шею из револьвера во время ссоры

Житель Новокузнецка прострелил жене шею из револьвера «Наган» во время семейной ссоры. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Трагедия произошла в квартире на проспекте Дружбы.

«47-летний мужчина в ходе семейного конфликта выстрелил в шею жене из револьвера „Наган“ калибра 5,6 мм», — рассказал собеседник.

Женщина выжила, ее госпитализировали в реанимацию в шоковом состоянии.

Известно, что стрелявший мужчина ранее был неоднократно судим. Разрешения на оружие не имел.