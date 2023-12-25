В Москве мужчина столкнул с пятого этажа девушку по вызову из Нигерии
В Москве мужчина столкнул с пятого этажа девушку по вызову из Нигерии. Об этом сообщает Telegram-канал «МРАК».
Мужчина отмечал свой день рождения и решил посетить 22-летнюю Эигбедион Саксесс Э., с которой у них позже произошел конфликт. Москвич вытолкнул девушку в открытое окно.
Очевидцы вызвали полицию и скорую. Ей оказали первую помощь и экстренно госпитализировали.
Мужчину задержали и отвезли на допрос.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».