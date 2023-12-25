В Ленинградской области умерла пятимесячная девочка

В Ленинградской области пятимесячная девочка умерла, когда ее мама отходила в ванную комнату. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

«32-летняя женщина оставила свою пятимесячную дочь в детской кроватке и отошла в ванную комнату. После этого она услышала плачь и вернулась обратно. Мать взяла малышку на руки и увидела, что ей становится плохо. Вечером того же дня ребенок скончался», — рассказал собеседник.

Отмечается, что у пятимесячной девочки были врожденные проблемы с сердцем.

На данный момент устанавливаются подробности трагедии.