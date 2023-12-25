В Красноярском крае двое рыбаков провалились под лед и пропали

В Красноярском крае двое рыбаков провалились под лед и пропали. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Накануне шесть человек поехали на снегоходах на рыбалку в местность, расположенную в 90 км от села Новобирилюссы. Там у одного из мужчин располагалось охотничье зимовье. Вечером три человека направились к реке Мендель на двух снегоходах и, проезжая по льду, один из снегоходов вместе с двумя людьми провалился в полынью.

В ходе поисков снегоход из воды достали снегоход, мужчин на данный момент обнаружить не удалось.

Следствие проводит проверку.