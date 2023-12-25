В Кировской области мужчина до смерти избил знакомого поленом

В Кировской области мужчина до смерти избил знакомого поленом. Об этом сообщили в СК по региону.

Все произошло 22 декабря в одной из квартир, расположенных на улице Заводской города Лузы, компания употребляла спиртные напитки. Между мужчинами произошел конфликт из-за ревности. В ходе которого один из мужчин избил другого поленом.

Потерпевший скончался на месте.

Нападавшего задержали. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.